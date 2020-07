【KTSF】

加州州長紐森周三表示,加州的新型肺炎確診個案周二出現大幅上升,超過一萬宗,再度刷新單日新增紀錄。

紐森表示,周二的確診個案達到11,694宗,但他指出,當中有些是洛杉磯縣積壓未報的個案,因此周二的實際確診數字其實低於一萬宗。

紐森稱,加州7日平均確診個案是8,116宗,較之前的7日平均個案7,876宗為高,確診率則升至7.1%,也是持續上升。

另外,加州再多3個縣列入監察名單,分別是Napa、San Benito和Yolo縣,總數升至26個。

