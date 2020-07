舊金山高科技公司CEO被拍下用粗口罵華裔家庭

【KTSF 郭柟報導】

舊金山一名高科技公司總裁在Monterey縣一間餐廳,對一個華裔家庭使用涉及種族歧視的字眼,過程被拍攝到。

片中的白人男人Michael Lofthouse向一個華裔家庭舉中指,又用粗口大叫「特朗普會收拾你」,以及用涉及歧視亞裔的字眼,叫事主「滾回自己國家」。

事主是來自南加州姓陳的華裔家庭,當晚在Carmel Valley市一間餐廳慶祝一名家人的生日時,突然遭Lofthouse用侮辱亞裔的字眼大聲指罵,其中一名事主Jordan Chan於是用手機拍下過程。

餐廳職員馬上介入,叫Lofthouse離開,又指責不能對顧客這樣說話。

Lofthouse是舊金山一間高科技公司Solid8的行政總裁,他事後發聲明表示,當時失去控制,講了一些傷害性的言論,又向陳氏家庭道歉。

事主Jordan Chan表示,重未見過有人會這樣無故高叫仇恨言論。

有民權組織認為這個並非個別事件,他們認為特朗普在疫情期間,多次針對中國或華裔的字眼,煽動對亞裔的仇恨。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。