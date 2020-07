【KTSF 黃恩光報導】

加州公共衛生局的資料顯示,全州確診人數接近28萬人,6,448人死於新型肺炎,死亡人數較對上日多了111人,住院人數接近6,000人。

灣區方面,9個縣確診個案逼近3萬宗,有29,000幾宗,615人死亡。

確診個案最多的縣仍然是東灣Alameda縣,有6,800幾宗,第二是南灣Santa Clara縣,5,400多宗。

