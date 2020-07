特朗普政府知會聯合國 美國一年後退出世衛

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府已經通知國會和聯合國,表達美國正式退出世界衛生組織(WHO),預計要花一年時間辦理退會手續。

正當美國疫情反彈,確診個案不斷上升之際,特朗普政府已經知會國會和聯合國,表達美國退出世衛,退出程序需時一年,國務院官員證實,美國將於明年7月6日正式退出世衛。

兩黨議員一直以來都指世衛存在系統性問題,但當中許多人指責特朗普總統在百年一遇的全球疫情大流行期間,決定退出世衛的做法。

雖然有國會議員指控世衛幫助中國政府隱瞞新型肺炎疫情的來源,但共和黨籍的國會中國問題專責小組成員,就在上個月敦促特朗普重新考慮中止與世衛的決定,認為美國如果留在世衛,有助於推進世衛改革。

也有人擔心,在目前環境下,美國退出世衛有可能干擾疫苗研發的臨床測試,以及追蹤全球病毒的蔓延。

