【有線新聞】

美國正研究禁止中國社交應用程式,國務卿蓬佩奧接受霍士新聞訪問時透露,華府正研究禁止中國社交應用程式,包括海外版抖音TikTok,但未有透露詳情,稱不想早過總統公布安排。

美國一直有聲音擔心TikTok或會配合中國政府的情報工作,公司強調從未為中國政府提供用戶數據,程式數據亦沒有儲存在中國。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。