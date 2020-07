大學如因疫情完全上網教學 留學生必須離開美國（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

美國移民及海關執法局(ICE)宣佈一項新政策,凡是正在美國攻讀學位的國際留學生,如果就讀的學校因為新型肺炎疫情而改為完全上網教學,就必須離開美國,否則會有被遣返的風險。

美國這項新政策,預計將影響數千名外國留學生,包括攻讀學位或參加培訓計劃,非學術或技能方面的學習項目。

目前,美國的新冠肺炎疫情仍然嚴峻,各大學都在考慮秋季學期,改為網上遠程教學,例如哈佛大學已經決定,秋季學期全部採用網上授課,不論學生是否住校,國際學生則可以選擇離開美國。

美國移民及海關執法局(ICE)表示,國務院也不再為只能參加秋季網路課程的學生發簽證,美國海關及邊境保護局也不准許參加網路課程的外國學生入境。

ICE建議持有效簽證的國際學生,可以考慮其他可行的方法,例如轉學至提供校園課堂教學的學校,或是一半網路上課,一半回學校上課的也在豁免之內。

分析人士指出,新政策將導致很多支付高昂學費的留學生,未完成學業就必須離開美國,預計受影響的外國學生可多至120萬,涉及全美8,700多所學校。

