美國感染個案續升 長周末仍有民眾湧去海灘

【KTSF 馮政浩報導】

國慶獨立日周末剛剛過去，但關於新型肺炎的壞消息，並無因為節日氣氛受到祝福，感染個案加速攀升，病毒更有極多空間散播，雖然是這樣，假日依然很多人不理會湧去海灘。

並非所有美國人對這個”大流行病”有警覺，密歇根州Diamond Lake周末照樣出現人頭湧湧的聚會。

威斯康辛州的水上樂園，紐約火島的海灘，熱鬧境況同樣出現，社交距離？口罩？沒有。

紐約州長Andrew Cuomo說：「你見到在曼哈頓，你見到在火島，有報導說在紐約上州，民眾聚會並無戴口罩，我真不知怎樣說，這些行為是要承擔後果的。」

新型肺炎個案在32個州飆升，加州星期日達到危險程度，一日內新增接近12,000宗，德州在周末的感染個案是歷來第二高，奧斯丁的市長表示，病床只可以用多兩個星期。

德州奧斯丁市長Steve Adler說：「我們上了一課，我想德州的情況是這樣的，在5月、在6月，我們重啟經濟，但其實是未有持續的條件，而現在我們要掉頭。」

佛羅里達州很多海灘在假日關閉，阻截人群，佛州星期六創了美國單日最高紀錄，現在全個州累計超過20萬人確診。

衛生專家多月來已經警告要更加注意病毒在空氣中怎樣傳播，現時有239名科學家聯署信件給世界衛生組織，要求更清楚解釋，現在世衛並無將新型肺炎列為空氣傳播疾病。

哈佛全球衛生研究所總監Ashish Jha醫生說：「底線非常非常明確，起碼是氣霧傳播，民眾絕對必須戴口罩，尤其是是在室內。」

還好有一些關於治療的潛在好消息，生物科技公司Regeneron周一宣布一隻預防和治療藥物，已經進入第三階段的臨床測試。

這隻被稱為抗體雞尾酒的藥物，是藥廠製造的抗體和新型肺炎患者取出抗體的組合。

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