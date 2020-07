美國感染個案續升 長周末仍有民眾湧去海灘

【KTSF 馮政浩報導】

國慶獨立日周末剛剛過去,但關於新型肺炎的壞消息,並無因為節日氣氛受到祝福,感染個案加速攀升,病毒更有極多空間散播,雖然是這樣,假日依然很多人不理會湧去海灘。

並非所有美國人對這個”大流行病”有警覺,密歇根州Diamond Lake周末照樣出現人頭湧湧的聚會。

威斯康辛州的水上樂園,紐約火島的海灘,熱鬧境況同樣出現,社交距離?口罩?沒有。

紐約州長Andrew Cuomo說:「你見到在曼哈頓,你見到在火島,有報導說在紐約上州,民眾聚會並無戴口罩,我真不知怎樣說,這些行為是要承擔後果的。」

新型肺炎個案在32個州飆升,加州星期日達到危險程度,一日內新增接近12,000宗,德州在周末的感染個案是歷來第二高,奧斯丁的市長表示,病床只可以用多兩個星期。

德州奧斯丁市長Steve Adler說:「我們上了一課,我想德州的情況是這樣的,在5月、在6月,我們重啟經濟,但其實是未有持續的條件,而現在我們要掉頭。」

佛羅里達州很多海灘在假日關閉,阻截人群,佛州星期六創了美國單日最高紀錄,現在全個州累計超過20萬人確診。

衛生專家多月來已經警告要更加注意病毒在空氣中怎樣傳播,現時有239名科學家聯署信件給世界衛生組織,要求更清楚解釋,現在世衛並無將新型肺炎列為空氣傳播疾病。

哈佛全球衛生研究所總監Ashish Jha醫生說:「底線非常非常明確,起碼是氣霧傳播,民眾絕對必須戴口罩,尤其是是在室內。」

還好有一些關於治療的潛在好消息,生物科技公司Regeneron周一宣布一隻預防和治療藥物,已經進入第三階段的臨床測試。

這隻被稱為抗體雞尾酒的藥物,是藥廠製造的抗體和新型肺炎患者取出抗體的組合。

