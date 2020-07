【KTSF 歐志洲報導】

舊金山加大的亞裔健康研究院,將在周三傍晚5點舉行關於新型肺炎的網上社區論壇,從病人角度討論治療經歷。

論壇舉行時間是周三下午5時至6時15分,演講嘉賓包括舊金山加大傳染病學專家陳子平教授,以及舊金山加大心血管病黃斯倫教授。

有興趣參加的民眾,可從電腦、平板電腦,或智能手機設備,在論壇關始前點擊以下連結加入:

https://ucsf.zoom.us/j/93345168849?pwd=UVNsZ21RdmJrSzNrc1V4dE9pTytjQT09

密碼:987569

鑑定號碼: 933 4516 8849

民眾也可通過電話參加:1(213) 338-8477,或1(669)219-2599,或1(669) 900-6833

