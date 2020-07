高院裁決禁止聯邦政府向手機用戶撥打robocall

【KTSF】

手機的robocall禁令周一取得重大勝利,聯邦最高法院周一裁定,支持聯邦禁止向手機用戶撥打robocall電腦自動語音電話。

聯邦最高法院裁定,政治宣傳自動語音廣告,不能豁免於Robotcall禁令,國會在1991年立法通過《電話消費者保護法》,明文禁止向手機用戶撥打Robotcall自動語音電話,在2015年則立法增加了一項豁免條款,允許政府收債服務的自動語音電話,可以撥打到手機用戶。

這宗由政治顧問所發起的訴訟,希望能為競選及傳播廣告開後門列入豁免範圍。

不過聯邦大法官認為,如果給予豁免,將是違反憲法第一修正案,最高法院因此裁定有關Robotcall禁令應該繼續實施。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。