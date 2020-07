全國汽車協會指今年夏季出遊將不如往年（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

夏天已經到來,民眾居家抗疫幾個月,但是疫情仍然未完結,全國汽車協會(AAA)指,今年的夏季出遊將不如往年。

全美國的新型肺炎確診個案仍然不斷上升,不少人在疫情之前,計劃好的夏季旅遊要取消,也有民眾持續觀望情況,直到最後一刻出行。

AAA預計,今年7月到9月的旅遊人數,會比去年同期下降接近一成半,並且預期這3個月期間,雖然全國會有超過7億次的旅程,但是有97%都是自駕游,而坐飛機去旅遊會比去年同期下降超過七成。

AAA指,最近民眾網上搜索的旅行目的地,並不是往常的熱門地點,例如佛羅里達州的奧蘭多,已經跌出前五名,只得第八。

現在民眾搜索得最多的目的地,是科羅拉多州的丹佛,接著是拉斯維加斯和洛杉磯,西雅圖和鳳凰城分別佔第四和第五。

AAA同時預期,今年夏季全國的平均油價將是自2016年最便宜的一年。

AAA也提醒民眾,計劃自駕游的時候,記得要規劃好路上加油和買食物的中間點,疫情之下國家公園都有遊客數量限制,如果要去記得要提前安排,以免去到卻無法入園。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。