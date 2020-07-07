全國汽車協會指今年夏季出遊將不如往年（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

夏天已經到來，民眾居家抗疫幾個月，但是疫情仍然未完結，全國汽車協會（AAA）指，今年的夏季出遊將不如往年。

全美國的新型肺炎確診個案仍然不斷上升，不少人在疫情之前，計劃好的夏季旅遊要取消，也有民眾持續觀望情況，直到最後一刻出行。

AAA預計，今年7月到9月的旅遊人數，會比去年同期下降接近一成半，並且預期這3個月期間，雖然全國會有超過7億次的旅程，但是有97%都是自駕游，而坐飛機去旅遊會比去年同期下降超過七成。

AAA指，最近民眾網上搜索的旅行目的地，並不是往常的熱門地點，例如佛羅里達州的奧蘭多，已經跌出前五名，只得第八。

現在民眾搜索得最多的目的地，是科羅拉多州的丹佛，接著是拉斯維加斯和洛杉磯，西雅圖和鳳凰城分別佔第四和第五。

AAA同時預期，今年夏季全國的平均油價將是自2016年最便宜的一年。

AAA也提醒民眾，計劃自駕游的時候，記得要規劃好路上加油和買食物的中間點，疫情之下國家公園都有遊客數量限制，如果要去記得要提前安排，以免去到卻無法入園。

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