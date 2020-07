【KTSF】

舊金山聯合校區今晚將舉行一場粵語網上社區會議,講解今秋開學的事宜,時間是晚上6時半至8時。

社區會議討論的議題包括秋季課程的規劃過程、學校的抗疫衛生指引和上學模式選項。

有意收看直播的民眾,可在會議舉行前30分鐘登上網站sfusd.edu,點擊YouTube Live連結。

未能看直播的民眾,可在稍後登入舊金山聯合校區的YouTube頻道點擊相關的視頻,網址:https://www.youtube.com/c/sfunified/

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。