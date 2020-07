【KTSF】

東灣Contra Costa縣Oakley附近周二發生草叢大火,由於火勢蔓延迅速,附近居民要緊急疏散。

Oakley警察局在下午發出命令,Oakley沿著Summerlake Drive和Sandmound Boulevard居住的居民要立即離開,並前往Cypress Road上的Delta Vista Middle School。

Oakley警察局在社交網頁上貼文,呼籲居民只是攜帶必要的物件,寵物要放在籠子內,或者用狗帶拖著,離開前要鎖好門窗,不是危及生命的緊急事故,就不要打電話。

如果身體原因不能離開,就致電911求救。

