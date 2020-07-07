加州州長紐森也獲發聯邦救助小商業紓困貸款（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

美國財政府的記錄顯示，州長紐森、副州長Eleni Kounalaskis，以及另外兩名州議員，分別獲得聯邦救助小商業的紓困貸款PPP至少15萬元。

美國財政部的資料顯示，北加州註冊一個名為PlumpJack的酒莊和酒店公司，有部分資產是在州長紐森名下，新冠肺炎疫情爆發後，該公司也有申請聯邦援助小商業的紓困計劃PPP，並獲得15到35萬元紓困金，保住了14名員工的工作。

紐森名下的PlumpJack管理集團有限公司，包括太浩湖附近的一間渡假酒店、5間餐廳和酒吧、4個Napa Valley酒莊，以及一間運動用品零售店等。

紐森於2019年未接任州長職務前曾表示，他將放棄自己的業務，將資產放到由家人朋友和律師管理的一個信託中，針對紓困金一事，紐森表回應稱，應該去問目前管理這間公司的人，而該信託負責人至今未作出回應。

而副州長Eleni Kounalakis的丈夫Markos Kounalakis，則是首府沙加緬度地區一間地產公司負責人，也獲得了35萬到100萬元的紓困金。

來自南加州Bakersfield的共和黨參議員Shannon Grove，則擔任一家勞工顧問公司的總裁，在該公司收入超過十萬元，申請的聯邦紓困金可以保住365個工作。

另一位南加州參議員，民主黨籍的Toni Atkins的配偶Jennifer Lesar，也經營一間顧問公司，獲得的PPP紓困金也界於35萬到100萬元之間，保住了15個工作。

根據聯邦的PPP紓困計劃，凡是500人以下的小商業都可以申請，不過在申請的近500萬小商業中，有八成都無須公開申請紓困金的詳情，因為特朗普政府只要求申請PPP貸款在15萬元以下的商戶公開詳情，記錄顯示，僅加州就有87,000多個商業得到了15萬或以上的紓困金。

政府研究專家稱，民選官員可以為自己擁有的私人企業申請並接受聯邦貸款，不過這筆錢一定要公開透明。

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