加州州長紐森也獲發聯邦救助小商業紓困貸款（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

美國財政府的記錄顯示,州長紐森、副州長Eleni Kounalaskis,以及另外兩名州議員,分別獲得聯邦救助小商業的紓困貸款PPP至少15萬元。

美國財政部的資料顯示,北加州註冊一個名為PlumpJack的酒莊和酒店公司,有部分資產是在州長紐森名下,新冠肺炎疫情爆發後,該公司也有申請聯邦援助小商業的紓困計劃PPP,並獲得15到35萬元紓困金,保住了14名員工的工作。

紐森名下的PlumpJack管理集團有限公司,包括太浩湖附近的一間渡假酒店、5間餐廳和酒吧、4個Napa Valley酒莊,以及一間運動用品零售店等。

紐森於2019年未接任州長職務前曾表示,他將放棄自己的業務,將資產放到由家人朋友和律師管理的一個信託中,針對紓困金一事,紐森表回應稱,應該去問目前管理這間公司的人,而該信託負責人至今未作出回應。

而副州長Eleni Kounalakis的丈夫Markos Kounalakis,則是首府沙加緬度地區一間地產公司負責人,也獲得了35萬到100萬元的紓困金。

來自南加州Bakersfield的共和黨參議員Shannon Grove,則擔任一家勞工顧問公司的總裁,在該公司收入超過十萬元,申請的聯邦紓困金可以保住365個工作。

另一位南加州參議員,民主黨籍的Toni Atkins的配偶Jennifer Lesar,也經營一間顧問公司,獲得的PPP紓困金也界於35萬到100萬元之間,保住了15個工作。

根據聯邦的PPP紓困計劃,凡是500人以下的小商業都可以申請,不過在申請的近500萬小商業中,有八成都無須公開申請紓困金的詳情,因為特朗普政府只要求申請PPP貸款在15萬元以下的商戶公開詳情,記錄顯示,僅加州就有87,000多個商業得到了15萬或以上的紓困金。

政府研究專家稱,民選官員可以為自己擁有的私人企業申請並接受聯邦貸款,不過這筆錢一定要公開透明。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。