紐約市男子與女兒過馬路時突被槍殺（視頻）

紐約市一名男子周日晚與6歲女兒在街上過馬路時,突然被身處車內的一名兇徒開槍擊斃,過程被監控攝錄機拍攝下來,視頻內容或令人不安,敬請留意。

紐約市警局警探局長Rodney Harrison在Twitter上載案發視頻,當中拍下受害人周日晚在Bronx過馬路時遇害的場面。

On Sunday, July 5th, police officers from the 44th Precinct responded to a 911 call for a male shot at Sheridan Avenue and East 170th Street. pic.twitter.com/kiEmmJfuEW — Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) July 6, 2020

受害人當時拖著女兒,準備過馬路前曾稍停步,望向一輛在旁邊正慢駛的深色四門汽車。

二人差不多過完馬路之際,受害人轉頭背向汽車,似乎正在向女兒說話,此時有人從前座乘客的車窗伸出手槍,再向受害人的胸部開槍,受害人應聲倒地,其女兒立即奔跑離開,似乎沒有受傷。

警方指,受害人身中多槍,最後傷重不治,行兇者仍然在逃。

