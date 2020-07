【KTSF】

國慶日長周末期間,各地都有民眾非法施放煙火,讓執法人員防不勝防,俄亥俄州就有一名男子,周末期間被非法煙火擊中,竟不幸喪命。

剛剛過去的周末,街頭到處可以聽見放煙火的聲音,很多人出門歡度國慶,不過俄亥俄州Mount Healthy的63歲居民Glenn Powell,卻在星期天凌晨被非法施放的煙火擊中頭部而喪命。

當地居民Elaine Lewis說:「這令人心碎又感傷,因為你才真正了解到這樣的事件瞬間就發生了。」

根據警方表示,星期日凌晨1時50接報後前往一處民宅,原來受害人在自家後院放煙火,不幸被煙火擊中,頭部嚴重受創,來不及送醫就當場死亡。

警方仍在調查案件,事件成為社區的一記警鐘,理解到煙火也可能危害生命。

