【KTSF】

舊金山市長布里德周二召開抗疫發布會,她表示,鑑於疫情尚未有緩和的跡象,市內的餐廳將不可以按原定計劃於7月13日恢復室內堂食,戶外酒吧也要押後重開。

布里德說,市府會持續分析疫情數據,再作出重開經濟的決定,如果未來數字有下降,將會再重新評估重開步伐。

舊金山原定6月29日踏入重開經濟的下一階段,但因為確診和住院數字出現上升,布里德臨時叫停重開計劃。

舊金山累計有4,020宗確診個案,有50人死亡。

