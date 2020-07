國安法授權警方無手令搜屋 港保安局長指避免有人逃走或滅證

【有線新聞】

《港區國安法》警方執行的細則凌晨實施,在緊急及特殊情况下可秘密監察律師見疑犯、沒有手令下搜屋。保安局局長李家超指,是要避免有人逃走或毀滅證據。

律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超,到立法會出席聯席會議解釋國安法和有關執法的《實施細則》。國安法列明,若有與本地法律規定不一致適用國安法。

民主黨議員林卓廷問及:「基本法抑或國安法大?」

律政司司長鄭若驊答:「如果你說是國家安全事務,適用的法律就是國家安全法,不存在你所提凌駕性,而是相輔相成。」

林卓廷反問:「基本法對港人的所有人權和自由的保障就失去了?」

鄭若驊答:「錯,人大決定中是有約束力的,列明保障適用依法的人權。」

國安法列明,連外國人在外國針對香港觸犯國安法都受管轄,會計界專業議政梁繼昌反問:「如何執法?如何拘捕?」

保安局局長李家超表示:「當一個人違法,第一、可能在香港出現;第二、我們有互助合作,任何人犯了法都要負責,只是何時要負責任。」

執法細則由國安委制定,即晚刊憲、凌晨實施。

現時截聽由法官審批,國安法下由特首批,去到細則,更容許警務處長可以作緊急授權,在有逼切風險、會造成重大損害或者有十分重要的證據,處長口頭批准都可以。

律師在法院、監獄、警署等地方見當事人,國安法細則就容許特殊情況下,例如有合理理由相信律師有份犯罪,可以秘密監察。

細則亦容許警務處處長,如果懷疑網上發布的訊息違反國安法,得到保安局長批准後,可以要求發布人士、平台、服務商移除信息,不移除、會有刑責,是首次在香港法律中有這安排。

其他細則包括在特殊或緊急情況下,助理處長級或以上,可授權警員在無手令下入屋搜證。

李家超表示:「因為申請手令導致行動方面延誤,包括證據已經被毀滅或者要拘捕的人已逃走了,這些就是實際情況,我相信大家都理解。特別在國家安全方面,對手可能是國家級的人員,所以行動更要迅速。」

公民黨議員郭家麒表示:「今天林鄭說了一句說話,她說訂立國安法的第四十三條保障人權,比髒話更難聽,我們所面對的是基本上沒法子去約束的法律,宇宙級、神級的法律,任何人、全宇宙的人也在此法律下受到約束。」

李家超回覆:「郭家麒的發言髒話也不如。國家立法時,清楚列明對人權的保障,所以他的說法是誤導市民的。」

