搵屋住：Fremont兩可負擔公寓放售及放租

【KTSF 吳宇斌報導】

東灣Fremont有可負擔兩房公寓放售，售價大約40萬元，同時在靠近Warm Springs捷運站也有一可負擔公寓大樓接受申請。

出售的Fremont可負擔兩睡房2.5個浴室的公寓，位於市內Ardenwood Blvd和Paseo Padre Pkwy交界的一個屋苑中，面積有1,246平方英呎，在2012年建成，售價僅為406,174元，HOA管理費每月240元。

申請人家庭最少要有兩人，最多是5人，年收入限制方面，兩人家庭最高104,885元，三人家庭最高118,030元。

申請人必須要是首次置業人士，並且必須要在Fremont居住或工作，申請截止日期為7月20日週一中午12點。

另外，Fremont在Warm Springs捷運站附近有一棟全新，專門給低到極低收入家庭的可負擔租賃公寓大樓，總共有102個單位，戶型從一房到三房都有，租金為1,160元至1,926元不等。

年收入限制，一人家庭不得超過54,840元，兩人家庭最高是62,640元。

申請截止日期為7月10日本週五下午5點，抽籤將在7月中舉行，第一批租客將在10月1日入伙。

查詢申請詳情，請點擊以下網站：

5915 Via Lugano:

查詢網站：https://www.fremont.gov/DocumentCenter/View/45211/5915-Via-Lugano-Flyer

申請網站：http://www.5915vialugano.com/

GEO BMR apartments

查詢網站：https://www.fairfieldresidential.com/geo/

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