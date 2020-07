哈佛大學推網上地圖顯示各州縣疫情嚴重程度

【KTSF 黃恩光報導】

哈佛大學的研究員連同全國頂尖研究所的科學家,制定一個網上互動地圖,讓大家可以知道所屬的州和縣新型肺炎的嚴重程度,根據這個地圖,加州目前處於橙色,代表危險的狀態。

哈佛全球衛生研究所的研究人員收集多方的數據,制定這個互動地圖,用顏色代表疫情的輕重。

按州份來說,目前阿里桑那州、佛羅里達州、南卡羅萊納州和路易斯安那州疫情最嚴重,在地圖裡是紅色,是極度危險狀態,代表該州每10萬人之中,每天新增確診人數達到25人或更多,建議政府必須執行居家令,遏制疫情。

而加州目前是橙色,代表危險狀態,每10萬人之中每天新增個案達到15宗。

而加州裡面不同地區也有疫情輕重之分,例如南加州Imperial縣疫情非常嚴重,北灣Marin縣也是紅色,每10萬人之中,每天新增個案達到82宗,而該縣的疫情主要受到San Quentin監獄確診人數急升的影響。

灣區其他縣方面,Alameda縣、Contra Costa縣、Solano縣和Napa縣都屬於橙色,代表病毒有加速傳播的趨勢,建議大家謹守居家令。

公共衛生部門需要加緊推行測試以及個案追縱,舊金山、中半島San Mateo和南灣Santa Clara縣屬於黃色級別,即是每10萬人中,每天新增確診人數1到9人,代表仍然有社區傳播,建議當局推行測試和個案追縱。

如果大家想參考這個地圖,可上網查詢,網址:http://globalepidemics.org

