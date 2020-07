【KTSF】

聯邦環保署(EPA)表示,Lysol品牌的兩款消毒噴霧能有效殺滅物品表面的SARS-CoV-2新冠病毒。

環保署周一表示,Lysol Disinfectant Spray和Lysol Disinfectant Max Cover Mist經過實驗室檢測後,證實可以殺滅SARS-CoV-2新冠病毒。

Lysol在聲明中稱,Lysol Disinfectant Spray可以在兩分鐘內殺滅病毒。

環保署3月曾公開一份名單,當中載列了可以在物品表面殺滅COVID-19的消毒產品名單,當中很多是由Clorox和Lysol出品,而列入名單上的產品,都是可以殺滅比新冠病毒更頑強的病毒。

環保署表示,未來數周將會通過更多可殺滅新冠病毒的產品。

