紐約市女子被起訴報假案 訛稱遭非裔漢威脅

【KTSF 江良慧報導】

今年5月,一個白人女人到紐約中央公園拖狗散步時,遇到一名黑人男人,被對方要求她用狗帶拖狗,該女人之後報警,說遭一名黑人男子恐嚇,紐約曼克頓地檢官周一宣布,起訴女事主報假案的輕罪。

非洲裔男子Christopher Cooper事發當天在中央公園一個樹林觀鳥,他當時要求白人女子Amy Cooper用狗帶綁好自己的狗,因為該區的規則是狗都要有狗帶綁著。

但Amy Cooper拒絕,男子Cooper之後取出手機,拍攝到Amy Cooper用手捉著狗的頸圈,走向他,可以聽到男子Cooper叫女人不要走近,而Amy Cooper就叫他不要拍攝。

當男子繼續拍攝時,Amy Cooper就威脅說要報警,之後她真的報警,並以驚恐的聲音向接線人員說,自己遭一個非洲裔威脅,事後片段遭瘋傳。

Amy Cooper也隨即遭雇主投資管理公司Franklin Templeton解僱。

