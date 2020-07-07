紐約市女子被起訴報假案 訛稱遭非裔漢威脅

【KTSF 江良慧報導】

今年5月，一個白人女人到紐約中央公園拖狗散步時，遇到一名黑人男人，被對方要求她用狗帶拖狗，該女人之後報警，說遭一名黑人男子恐嚇，紐約曼克頓地檢官周一宣布，起訴女事主報假案的輕罪。

非洲裔男子Christopher Cooper事發當天在中央公園一個樹林觀鳥，他當時要求白人女子Amy Cooper用狗帶綁好自己的狗，因為該區的規則是狗都要有狗帶綁著。

但Amy Cooper拒絕，男子Cooper之後取出手機，拍攝到Amy Cooper用手捉著狗的頸圈，走向他，可以聽到男子Cooper叫女人不要走近，而Amy Cooper就叫他不要拍攝。

當男子繼續拍攝時，Amy Cooper就威脅說要報警，之後她真的報警，並以驚恐的聲音向接線人員說，自己遭一個非洲裔威脅，事後片段遭瘋傳。

Amy Cooper也隨即遭雇主投資管理公司Franklin Templeton解僱。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。