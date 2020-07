林鄭逐點反駁國安法謬誤 指列執法細則是為保障人權

【有線新聞】

香港特首林鄭月娥否認《港區國安法》削弱人權自由,她又指周一晚刊憲實施的警方執法細則,正正是保障人權,因為原本根據國安法,執法權力幾乎是絕對的。

港區國安法實施7日,有人指一國兩制已死,林鄭月娥指剛剛相反,是重新確立香港憲制秩序、鞏固一國兩制。

她又反駁另一個批評:「謬誤的說法是,這條法律非常嚴苛至削弱、完全漠視人權、自由,亦因此這法例散播、製造大量恐懼。首先事實證明,過去一星期看不到有甚麼大量恐懼,如果有,都是有人在製造白色恐怖。我們對於人權及自由的保障可以反映在昨晚(周一)公布的實施細則。有人說擴大了權力,其實是剛好相反,如果我們不寫實施細則,這些權力及措施差不多是絕對。」

她強調實施細則是由國安委制訂、不容司法覆核,委員會往後工作亦不會再公開。

立法後,英國宣布計劃讓BNO護照持有人在當地居留最短6年,就可以申請入籍。林鄭月娥指不明白西方國家何以這麼投入。

林鄭月娥說:「擺明、清楚是中華人民共和國內部事項,很難明白為何西方國家會用投入態度評論我們的事,唯有我留意到不知道這是不是『說漏嘴』,有一篇文章說做這些評論是因為中國的崛起。BNO獲特殊處理,在回歸後視為旅行證件、BNO擁有人可以繼續以中國公民身份享有回鄉證等便利,如果英國單方面改變制度,我相信國家會認真回應、處理。」

外國記者協會曾去信特首,要求承諾記者報道議題不受限、不會因為報道面對法律風險及有權拒絕提供資料等。

林鄭月娥說:「(你今天可以在此百分百承諾傳媒這些保證嗎?)如果外國記者協會或所有在香港的記者,可以給我百分百保證他們不會違反港區國安法,我可以給同樣的回應。」

她又指早在6月3日,上京見副總理韓正當時條文未有,領導人已經徵詢她們意見,澄清自己並非蒙在鼓裏、甚麼也不知道。

