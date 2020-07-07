加州州府開始打擊不遵守抗疫衛生指引行業（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州的疫情仍然嚴重，雖然新增確診個案稍有回落，但住院人數再創新高，比兩星期前激增五成，現時已經有23個縣被納入州府的監察名單，州長紐森表示，剛過去的長周末州府已經開始執法，打擊沒有遵守衛生指引的行業。

加州周日新增5,699宗確診，累計超過27萬宗，在過去的周末，死亡人數一共增加24人，累計6,300多宗。

州長紐森表示，加州的死亡人數明顯比之前大幅減少，可能有人會認為，病毒未來不會再致命，但他指出，民眾絕對不能鬆懈，加州周日的住院人數連續第17日上升，有5,790人，比兩星期前多了約2,000人，另外，在深切治療部留醫的有1,790人，比兩星期前上升近四成。

紐森說：「深切治療部的數據反映在住院人數的數據中，新冠病毒的損害仍在我們面前，其傳播之速，是自從加州疫情初期以來所未經歷過的。」

另外，紐森亦宣布再多6個縣被納入州府的監察名單上，現在一共有23個縣，東灣Contra Costa縣由於疫情再次惡化，再次被納入名單之中，南灣Santa Clara縣就不再在名單上，新增要被觀察的縣，包括北灣Marin縣及聖地牙哥等。

紐森表示，過去的周末，州府員工到各縣市加強執法，職員親自到訪近6,000間餐廳及酒吧，及聯絡了超過44萬個商戶，巡查商店內是否所有人都戴口罩，保持社交距離，有沒有貼上相關衛生指引的告示，以及有沒有違規經營等。

紐森指出，大部分商舖都配合州府的工作，但當中亦有向違規的人開罰單。

紐森說：「執法不只是懲罰，亦是教育民眾，讓他們作出調整，當然亦會懲罰違規者，這些人罔顧衛生指引，必須要被追究。」

南加州Imperial縣，由於疫情嚴峻，醫療系統不足以應付患者，州府將部分病人送來灣區醫治。

至於北灣San Quentin監獄的大規模爆發，在一個月內有近1,400人確診，有6名囚犯在獄中死亡，懷疑是5月初有過百名未做檢測的囚犯，由南加州Chino轉送San Quentin所致。

紐森指出，轉移是聯邦政府人員的決定，但實在是不應該轉移，他計劃在未來三星期將監獄的囚犯人數由約4,000人減少至約3,000人，希望減低病毒的傳播。

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