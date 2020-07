加州州府開始打擊不遵守抗疫衛生指引行業（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州的疫情仍然嚴重,雖然新增確診個案稍有回落,但住院人數再創新高,比兩星期前激增五成,現時已經有23個縣被納入州府的監察名單,州長紐森表示,剛過去的長周末州府已經開始執法,打擊沒有遵守衛生指引的行業。

加州周日新增5,699宗確診,累計超過27萬宗,在過去的周末,死亡人數一共增加24人,累計6,300多宗。

州長紐森表示,加州的死亡人數明顯比之前大幅減少,可能有人會認為,病毒未來不會再致命,但他指出,民眾絕對不能鬆懈,加州周日的住院人數連續第17日上升,有5,790人,比兩星期前多了約2,000人,另外,在深切治療部留醫的有1,790人,比兩星期前上升近四成。

紐森說:「深切治療部的數據反映在住院人數的數據中,新冠病毒的損害仍在我們面前,其傳播之速,是自從加州疫情初期以來所未經歷過的。」

另外,紐森亦宣布再多6個縣被納入州府的監察名單上,現在一共有23個縣,東灣Contra Costa縣由於疫情再次惡化,再次被納入名單之中,南灣Santa Clara縣就不再在名單上,新增要被觀察的縣,包括北灣Marin縣及聖地牙哥等。

紐森表示,過去的周末,州府員工到各縣市加強執法,職員親自到訪近6,000間餐廳及酒吧,及聯絡了超過44萬個商戶,巡查商店內是否所有人都戴口罩,保持社交距離,有沒有貼上相關衛生指引的告示,以及有沒有違規經營等。

紐森指出,大部分商舖都配合州府的工作,但當中亦有向違規的人開罰單。

紐森說:「執法不只是懲罰,亦是教育民眾,讓他們作出調整,當然亦會懲罰違規者,這些人罔顧衛生指引,必須要被追究。」

南加州Imperial縣,由於疫情嚴峻,醫療系統不足以應付患者,州府將部分病人送來灣區醫治。

至於北灣San Quentin監獄的大規模爆發,在一個月內有近1,400人確診,有6名囚犯在獄中死亡,懷疑是5月初有過百名未做檢測的囚犯,由南加州Chino轉送San Quentin所致。

紐森指出,轉移是聯邦政府人員的決定,但實在是不應該轉移,他計劃在未來三星期將監獄的囚犯人數由約4,000人減少至約3,000人,希望減低病毒的傳播。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。