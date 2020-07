巴西總統博爾索納羅確診新型肺炎

【KTSF】

巴西總統博爾索納羅周二表示,他證實感染新冠病毒,他周二戴上口罩,在首都巴西利亞向記者公布這一消息。

博爾索納羅對記者說,他感覺良好,正常,甚至想散散步,他因為醫生的建議,他不可以這樣做。

自疫情爆發以來,博爾索納羅一直沒有看重新型肺炎的嚴重性,經常在公眾場所露面,與支持者握手或混雜在人群中,有時更不戴口罩。

他曾說,他以前是運動員,因此可以避過感染新冠病毒,而即使他染疫,也可能有如感染輕微流感一樣。

在周末期間,博爾索納羅曾與駐巴西的美國大使Todd Chapman一起慶祝美國國慶,從上傳社交媒體的照片所見,二人曾翹手拍照,在場還有多名部長及下屬,所有人都沒有戴口罩。

駐巴西美國大使館周一曾發推文稱,Chapman沒有任何病徵,但會接受檢測。

巴西有逾150萬人染疫,造成逾65,000人死亡,但由於檢測不足,實際數字可能更高。

