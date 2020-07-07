巴西總統博爾索納羅確診新型肺炎

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巴西總統博爾索納羅周二表示，他證實感染新冠病毒，他周二戴上口罩，在首都巴西利亞向記者公布這一消息。

博爾索納羅對記者說，他感覺良好，正常，甚至想散散步，他因為醫生的建議，他不可以這樣做。

自疫情爆發以來，博爾索納羅一直沒有看重新型肺炎的嚴重性，經常在公眾場所露面，與支持者握手或混雜在人群中，有時更不戴口罩。

他曾說，他以前是運動員，因此可以避過感染新冠病毒，而即使他染疫，也可能有如感染輕微流感一樣。

在周末期間，博爾索納羅曾與駐巴西的美國大使Todd Chapman一起慶祝美國國慶，從上傳社交媒體的照片所見，二人曾翹手拍照，在場還有多名部長及下屬，所有人都沒有戴口罩。

駐巴西美國大使館周一曾發推文稱，Chapman沒有任何病徵，但會接受檢測。

巴西有逾150萬人染疫，造成逾65,000人死亡，但由於檢測不足，實際數字可能更高。

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