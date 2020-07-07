灣區新型肺炎確診病例逼近3萬 逾600人亡（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區的確診數字逼近3萬宗，有超過600人死亡，東灣Contra Costa縣、北灣Marin縣及Solano縣在州府的監察名單中，舊金山周二起將會在田德隆區開設一個新的檢測站。

舊金山過去3日都沒有更新確診數字，過去的周末，市內新增216宗確診，累計3,992宗，死亡人數維持在50人。

舊金山衛生局宣布，周二起，每逢周二早上10時至下午4時會在田德隆區Glide教堂的停車場，幫區內居民進行檢測，檢測站運作初期，會有職員在每個周四及周五幫有意做檢測的人登記，如果運作順利的話，局方希望未來的預約及檢測能夠同日進行，並考慮加多一天做檢測。

衛生局指出，田德隆區是市內確診率較高的社區之一，在近3萬名居民當中，有超過310人確診。

東灣Contra Costa縣周一新增216宗確診，累計3,878宗，死亡人數增4人至85人，由於疫情沒有改善，Contra Costa縣相隔一天重新被納入州府的監測名單。

南灣Santa Clara縣周一新增135宗確診，累計5,408宗，死亡人數多3人至164人。

至於剛剛被州府納入監察名單的Marin縣，周一新增163宗確診，累計2,867宗，死亡人數多6人至25人。

Marin縣衛生局宣布由於疫情惡化，剛剛重啟一星期的店內堂食服務周一起再度關閉，最少維持3星期。

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