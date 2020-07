灣區新型肺炎確診病例逼近3萬 逾600人亡（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區的確診數字逼近3萬宗,有超過600人死亡,東灣Contra Costa縣、北灣Marin縣及Solano縣在州府的監察名單中,舊金山周二起將會在田德隆區開設一個新的檢測站。

舊金山過去3日都沒有更新確診數字,過去的周末,市內新增216宗確診,累計3,992宗,死亡人數維持在50人。

舊金山衛生局宣布,周二起,每逢周二早上10時至下午4時會在田德隆區Glide教堂的停車場,幫區內居民進行檢測,檢測站運作初期,會有職員在每個周四及周五幫有意做檢測的人登記,如果運作順利的話,局方希望未來的預約及檢測能夠同日進行,並考慮加多一天做檢測。

衛生局指出,田德隆區是市內確診率較高的社區之一,在近3萬名居民當中,有超過310人確診。

東灣Contra Costa縣周一新增216宗確診,累計3,878宗,死亡人數增4人至85人,由於疫情沒有改善,Contra Costa縣相隔一天重新被納入州府的監測名單。

南灣Santa Clara縣周一新增135宗確診,累計5,408宗,死亡人數多3人至164人。

至於剛剛被州府納入監察名單的Marin縣,周一新增163宗確診,累計2,867宗,死亡人數多6人至25人。

Marin縣衛生局宣布由於疫情惡化,剛剛重啟一星期的店內堂食服務周一起再度關閉,最少維持3星期。

