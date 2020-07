據報武漢研究所7年前採蝙蝠病毒樣本 基因序列近似新冠病毒

【有線新聞】

英國《泰晤士報》報道,武漢病毒研究所早在2013年已在一個銅礦採集了與新型冠狀病毒可能相關的樣本,有國際專家去信《自然》期刊要求研究所為相關論文發表更正,詳細交代病毒樣本的來源。

《泰晤士報》翻查內地的研究資料,發現2013年一篇碩士論文提到有6名礦工,2012年在雲南墨江一個廢棄銅礦感染了非典型肺炎,他們負責清理礦內的蝙蝠糞便,分別在礦內工作了數天至兩周,先後在一周多病發。

及後在昆明醫科大學第一附屬醫院的深切治療部留醫,進行了一系列的病理檢測,包括檢驗是否感染沙士,但結果也是陰性。

在徵詢中國工程院院士鍾南山後,由武漢病毒研究所人員進行冠狀病毒抗體測試,結果呈陽性。

研究員石正麗的團隊其後在礦內採集了病毒樣本,在2016年發表的論文中,毒株名為RaBtCoV/4991,後來似乎已改名為RaTG13。

印度及奧地利專家對比過兩個名稱的病毒,部分基因序列完全相同,到今年2月,石正麗在《自然》期刊發表論文,指出新型冠狀病毒與RaTG13基因序列高度相同。

與研究所合作的一名外國學者向《泰晤士報》證實,RaTG13是來自銅礦,又指毒株改名並沒有特別,命名體系近年已改變了,銅礦病毒樣本一直儲藏在武漢,去年底或今年初,研究所嘗試排列全基因,但最後樣本分解了。

他又估計,新型冠狀病毒源頭的其中一個可能性是雲南銅礦或附近的蝙蝠輾轉經不同動物和人傳播到武漢。

