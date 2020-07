【有線新聞】

世衛承認,最先從網上得知新型肺炎疫情在中國爆發,而非中方主動通報。

世衛更新官方網站有關新型肺炎疫情的事件簿,最新版本指是世衛駐華代表處最先在武漢市衛健委網站看到「病毒性肺炎」病例聲明,並向世衛西太平洋區辦事處通報。

這推翻了在4月刊登的版本,指武漢市衛健委去年12月31日向世衛通報當地肺炎病例。世衛又指在今年1月1日至2日,要求中方提供病例資料,但中方到1月3日才提供。

