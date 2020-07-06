移民局指大學如因疫情完全上網教學 留學生必須離開美國

【KTSF 江良慧報導】

美國移民及海關執法局（ICE）宣佈一項新政策，凡是正在美國攻讀學位的國際留學生，如果就讀的學校因為新型肺炎疫情而改為完全上網教學，就必須離開美國，否則會有被遣返的風險。

美國這項新政策，預計將影響數千名外國留學生，包括攻讀學位或參加培訓計劃，非學術或技能方面的學習項目。

目前，美國的新冠肺炎疫情仍然嚴峻，各大學都在考慮秋季學期，改為網上遠程教學，例如哈佛大學已經決定，秋季學期全部採用網上授課，不論學生是否住校，國際學生則可以選擇離開美國。

美國移民及海關執法局（ICE）表示，國務院也不再為只能參加秋季網路課程的學生發簽證，美國海關及邊境保護局也不准許參加網路課程的外國學生入境。

ICE建議持有效簽證的國際學生，可以考慮其他可行的方法，例如轉學至提供校園課堂教學的學校，或是一半網路上課，一半回學校上課的也在豁免之內。

分析人士指出，新政策將導致很多支付高昂學費的留學生，未完成學業就必須離開美國，預計受影響的外國學生可多至120萬，涉及全美8,700多所學校。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。