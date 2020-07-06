Uber以26.5億換股方式收購Postmates

【KTSF 張麗月報導】

網的Uber以26.5億元全部換股方式收購同業對手、送貨公司Postmates，Postmates將會繼續沿用這個名字營運，但將會與UberEats合併，成為全美第二大送貨平台。

合併後，餐館業將會整合為三大送貨app，分別是Doordash、UberEats/Postmates，以及Grubhub。

Postmates在2011年推出市面，當初運送的不僅是食物，曾與Starbucks和Chipotle合作。

Uber在2014年推出網上訂購和運送食物的app，UberEats市場佔有率達兩成，在實施居家抗疫令期間，Uber網的服務在4月份按年大跌八成，Uber在5月就裁員超過8,000人，不過在第一季盈利報告，UberEats業務按年大幅飆升54%。

有謠傳說Uber曾經提出收購另一間同業對手Grubhub，希望打造為全美最大的送貨平台，但由於面對反壟斷的關注，談判破裂，而Grubhub也被歐洲的Just Eats Takeaway以73億美元收購。

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