Uber以26.5億換股方式收購Postmates

網的Uber以26.5億元全部換股方式收購同業對手、送貨公司Postmates,Postmates將會繼續沿用這個名字營運,但將會與UberEats合併,成為全美第二大送貨平台。

合併後,餐館業將會整合為三大送貨app,分別是Doordash、UberEats/Postmates,以及Grubhub。

Postmates在2011年推出市面,當初運送的不僅是食物,曾與Starbucks和Chipotle合作。

Uber在2014年推出網上訂購和運送食物的app,UberEats市場佔有率達兩成,在實施居家抗疫令期間,Uber網的服務在4月份按年大跌八成,Uber在5月就裁員超過8,000人,不過在第一季盈利報告,UberEats業務按年大幅飆升54%。

有謠傳說Uber曾經提出收購另一間同業對手Grubhub,希望打造為全美最大的送貨平台,但由於面對反壟斷的關注,談判破裂,而Grubhub也被歐洲的Just Eats Takeaway以73億美元收購。

