美國全國增至288萬人感染、近13萬人死亡,13個州分的7天平均確診數字創新高。

美國疫情持續之際,特朗普總統計劃繼續舉行大型造勢集會。

特朗普競選團隊透露,計劃本周六在新罕布什爾州舉辦戶外造勢大會,屆時會為出席民眾提供酒精搓手液及口罩,並「強烈建議」他們戴上。

至於特朗普日前指全美99%的病例「完全無害」,食品及藥物管理局局長指,官方數據顯示疫情是嚴重問題,民眾應認真看待,但不評論誰對誰錯。

