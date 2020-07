【有線新聞】

特朗普總統在白宮舉行獨立日慶祝活動,提到疫情時稱,預期今年底前會有疫苗,又再批評中國隱瞞疫情,要為新型肺炎擴散至全球負責。

特朗普表示:「中國隱藏、瞞騙和掩飾,導致疫情傳播至全球189個國家,中國必須負上全責。」

特朗普亦繼續抨擊激進示威者詆毀歷代國家英雄,強調要擊倒這些激進左翼分子,不容許暴徒拆毀國家英雄的雕像,抹殺歷史、荼毒下一代。

美國疫情仍然嚴峻,有37個州確診個案上升。白宮堅持在南草坪舉行慶祝活動,很多在場人士都沒戴口罩。

