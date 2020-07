【KTSF 梁秋玉報導】

有研究指出,在芝加哥發現的3種主要新冠病毒變種,能有助解釋為何有些新冠肺炎病患,呼吸道病毒數目會較高。

新冠病毒的病人之中,會出現不同的病況,原因是病毒在美國有不同的變種。

根據西北醫療的研究,在芝加哥發現的病毒,有3類清晰變種,而它們的擴散程度也有分別,不過這個研究目前尚未有審評。

第一類和紐約的病毒有最密切關連,證據顯示,這一類在全美國擴散得很快,而且病毒量明顯較高。

第二類變種的病毒,研究員表示,主要是在芝加哥當地出現,表面上看來,和中國早期出現的病毒有直接關係。

第三類變種,則和華盛頓州肆虐的病毒聯繫緊密,研究人員指出,如果病毒變種的病毒量較高,有可能較易傳播,不過仍有待證實。

研究員認為,分析新冠病毒變種對研發疫苗有幫助。

