疫情下收入劇減 Muni未來兩年或削40條巴士線

受疫情影響,舊金山交通局收入大跌,宣布68條的Muni公車線路,有超過一半很可能在未來兩年都不會恢復,甚至永久取消。

交通局局長Jeff Tumlin在董事會會議中表示,自疫情爆發以來,Muni公車的收入大跌九成,預計局方將會面臨兩億元赤字,如果市府不為交通局提供新的收入來源,68條巴士線中的40條,至少在未來兩年不再恢復行駛,甚至可能永久停駛。

而市內國際知名的Cable Car纜車,亦有可能短期內不會恢復,局方表示,為了保障駕駛員的安全,Cable Car或將於疫苗面世後才會行駛。

有交通局員工工會主席自願未來一年減薪一成,並向所有民選官員提出挑戰,要求他們同樣減薪來資助交通局,不過局方指,就算減薪亦未能填補赤字。

由於學校可能於下月復課,Muni的輕軌列車預計將於8月恢復,而中央地鐵預計在2021年年底通車。

