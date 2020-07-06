疫情下收入劇減 Muni未來兩年或削40條巴士線

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受疫情影響，舊金山交通局收入大跌，宣布68條的Muni公車線路，有超過一半很可能在未來兩年都不會恢復，甚至永久取消。

交通局局長Jeff Tumlin在董事會會議中表示，自疫情爆發以來，Muni公車的收入大跌九成，預計局方將會面臨兩億元赤字，如果市府不為交通局提供新的收入來源，68條巴士線中的40條，至少在未來兩年不再恢復行駛，甚至可能永久停駛。

而市內國際知名的Cable Car纜車，亦有可能短期內不會恢復，局方表示，為了保障駕駛員的安全，Cable Car或將於疫苗面世後才會行駛。

有交通局員工工會主席自願未來一年減薪一成，並向所有民選官員提出挑戰，要求他們同樣減薪來資助交通局，不過局方指，就算減薪亦未能填補赤字。

由於學校可能於下月復課，Muni的輕軌列車預計將於8月恢復，而中央地鐵預計在2021年年底通車。

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