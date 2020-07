舊金山為新型肺炎確診者提供最多四周工資補助（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市參事盧凱莉(Hillary Ronen)周四宣布一項幫助新型肺炎確診者的康復權利計畫,市府將支付合資格的確診者兩到四星期的工資收入。

這項全新的計畫,專門幫助沒有其他方式取得資金援助的新冠病毒肺炎確診患者,保障其最少兩星期,最多四個星期的工資收入,只要是新冠病毒檢測呈陽性反應的人士,在休養康復期間,如果沒有取得任何福利或收入上的幫助,就能向該計畫申請工資,為期兩到四個星期,以舊金山市的基本工資來計算。

康復權利計畫已取得200萬經費,協助推動計畫的盧凱莉透露,計畫的啟發來自於舊金山加大的一項研究,該研究發現在舊金山Mission區,有九成勞工的工作性質屬於無法在家上班,而這些必要工作的勞工當中,確診新冠肺炎的人有95%是拉美裔,市府提供工資協助,可幫助他們度過生病期間的經濟困難,而且不分移民身分都可以申請。

目前計畫透過Mission經濟發展機構MEDA(Mission Economic Development Agency),以及青年社區發展者YCD(Young Community Developers)管理,接下來會擴充到其他以社區為基礎的組織,詳情可洽市參事盧凱莉辦公室查詢。

