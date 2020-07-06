舊金山為新型肺炎確診者提供最多四周工資補助（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市參事盧凱莉（Hillary Ronen）周四宣布一項幫助新型肺炎確診者的康復權利計畫，市府將支付合資格的確診者兩到四星期的工資收入。

這項全新的計畫，專門幫助沒有其他方式取得資金援助的新冠病毒肺炎確診患者，保障其最少兩星期，最多四個星期的工資收入，只要是新冠病毒檢測呈陽性反應的人士，在休養康復期間，如果沒有取得任何福利或收入上的幫助，就能向該計畫申請工資，為期兩到四個星期，以舊金山市的基本工資來計算。

康復權利計畫已取得200萬經費，協助推動計畫的盧凱莉透露，計畫的啟發來自於舊金山加大的一項研究，該研究發現在舊金山Mission區，有九成勞工的工作性質屬於無法在家上班，而這些必要工作的勞工當中，確診新冠肺炎的人有95%是拉美裔，市府提供工資協助，可幫助他們度過生病期間的經濟困難，而且不分移民身分都可以申請。

目前計畫透過Mission經濟發展機構MEDA（Mission Economic Development Agency），以及青年社區發展者YCD（Young Community Developers）管理，接下來會擴充到其他以社區為基礎的組織，詳情可洽市參事盧凱莉辦公室查詢。

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