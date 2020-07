舊金山灣景區6歲男童中槍亡

【KTSF】

舊金山灣景區周六晚發生槍擊命案,一名6歲男童中槍死亡,舊金山警察局長譴責案件是社區所不容,並希望公眾提供線索協助緝兇。

警方於晚上10時45分接報,指Ingalls街1200號路段發生槍擊案,警員到場後,發現一名男童中槍受傷,他被送往附近醫院搶救後不治。

現場還有一名成年男子受傷,需要送院治療,沒有生命危險。

舊金山警察局長Bill Scott稱,這宗無情的暴力案件奪走一名孩童的性命,這是舊金山所不容的,舊金山警局會與灣景區獵人角社區站在同一陣線,把真兇緝拿歸案。

任何人如能就案件提供消息,請致電舊金警局24小時舉報熱線,電話:(415) 575-4444,或傳短訊往:TIP411,內文開首請輸入”SFPD”英文縮寫,舉報者可保持匿名身分。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。