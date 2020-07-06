科學家指新冠病毒可由空氣傳播 促世衛修訂抗疫指引

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臨床傳染病期刊本周出版的一篇文章，指新型冠狀病毒可以經由空氣傳播，全球逾200名科學家呼籲世界衛生組織及其他機構確認這項發現，據此修訂現行的抗疫指引。

兩名來自美國和澳洲的科學家在期刊中撰文，指在毫無合理疑點下，新型冠狀病毒可以透過呼氣、談話和咳嗽釋出的懸浮微粒中在空氣浮游一段時間，這意味身處室內地方的人士，感染新型冠狀病毒的機會較之前估計大。

世衛一直指稱，新型冠狀病毒是透過體積較大的飛沫傳播，病者多數因為咳嗽或打噴嚏釋出飛沫，飛沫接著會墮地，不會浮游在空氣中。

世衛周一表示，已知道這篇文章，並正與專家分析當中的內容。

在對抗新型肺炎上，世衛近月因為與科學界的主張背道而馳，一直備受輿論抨擊，例如世衛一直拒絕建議民眾戴口罩抗疫，部分原因與口罩短缺有關，另外也一直指稱，無症狀的確診者傳播病毒的機會非常罕見。

這篇文章已獲來自不同領域的239名科學家的支持，文章指，在多國逐步放寬居家令下，新型冠狀病毒會否經由空氣傳播已成為急切需要確認的事情。

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