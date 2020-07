科學家指新冠病毒可由空氣傳播 促世衛修訂抗疫指引

【KTSF】

臨床傳染病期刊本周出版的一篇文章,指新型冠狀病毒可以經由空氣傳播,全球逾200名科學家呼籲世界衛生組織及其他機構確認這項發現,據此修訂現行的抗疫指引。

兩名來自美國和澳洲的科學家在期刊中撰文,指在毫無合理疑點下,新型冠狀病毒可以透過呼氣、談話和咳嗽釋出的懸浮微粒中在空氣浮游一段時間,這意味身處室內地方的人士,感染新型冠狀病毒的機會較之前估計大。

世衛一直指稱,新型冠狀病毒是透過體積較大的飛沫傳播,病者多數因為咳嗽或打噴嚏釋出飛沫,飛沫接著會墮地,不會浮游在空氣中。

世衛周一表示,已知道這篇文章,並正與專家分析當中的內容。

在對抗新型肺炎上,世衛近月因為與科學界的主張背道而馳,一直備受輿論抨擊,例如世衛一直拒絕建議民眾戴口罩抗疫,部分原因與口罩短缺有關,另外也一直指稱,無症狀的確診者傳播病毒的機會非常罕見。

這篇文章已獲來自不同領域的239名科學家的支持,文章指,在多國逐步放寬居家令下,新型冠狀病毒會否經由空氣傳播已成為急切需要確認的事情。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。