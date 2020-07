日常生活哪些活動有較大機會感染新冠病毒

【KTSF 黃恩光報導】

我們日常生活做哪些活動會有較大機會感染新型肺炎病毒,德州醫學協會最近排列了不同活動的風險程度。

排列由1到10,1的感染風險程度最低,10就是最高風險,德州醫學協會最近發表這圖表,顯示我們從事不同活動而可能感染新型肺炎的風險程度。

Be informed. Know your risk. Stay safe. pic.twitter.com/t6G71wAHU6 — Texas Medical Association (@texmed) July 3, 2020

根據這幅圖,打開郵件屬於最低風險,而到餐館買外賣、入汽油、 打網球和露營也屬於低風險,而中低風險的日常活動包括外出購物、和其他人一起戶外活動、到診所看醫生、住兩晚酒店、到餐館戶外用餐等等。

至於中等程度的活動就有:到其他人家裡用餐,或在後院燒烤;去海灘、到購物商場、兒童上學或到托兒所、在辦公室工作一星期,以及到長者家裡探望他們。

中等高危活動包括光顧理髮店、在餐館堂食、參加婚禮或喪禮、坐飛機、打籃球或美式足球,以及跟朋友握手擁抱。

最高風險的活動是自助餐、到健身室做運動、到主題公園玩、到戲院看戲、參加大型音樂會、出席500人或以上的宗教活動,以及去酒吧。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。