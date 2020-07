聖荷西國際機場全新衛生防疫措施保障旅客安全（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

為保障旅客在疫情期間的安全,聖荷西國際機場公佈了一系列最新衛生防疫措施。

聖荷西國際機場的登機大堂將會張貼百幾個告示牌,提醒旅客保持6呎距離,以及遮蓋口鼻,機場內又會設立多個洗手站,提供消毒搓手液,海關入境處和票務處等的辦事處面前加設透明膠板,所有機場職員都會戴口罩,機場又會每小時清潔物品和設施,包括行李運輸帶,機場安檢程序都會有不同。

機場安檢主管Joseph Rodrigues說:「我們觸碰旅客的行李之前,都會換一對新的手套,搜身之前也會這樣做,另外,TSA現在准許旅客攜帶最多12安士的消毒洗手液上機,以前只准許最多3至4安士的液體,不過只限消毒搓手液。」

有旅客表示,周三是自從去年12月以來第一次搭飛機出國,他們認為機場的新措施令他們感到比較安心。

旅客Kelly Shoemake說:「上星期我們原本有班機,不過取消了,因為我們有點擔心,但現在聽說有朋友出入聖荷西機場完全無問題,他們感覺安全,令我感到比較放心去搭飛機。」

聖荷西國際機場表示,疫情之前每日平均有2萬至2.5萬名旅客,4月時一度跌到只有300幾人,最近回升到3,000至4,000幾人。

