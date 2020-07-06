Marin縣周一起重新關閉餐廳堂食最少3周

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灣區的確診個案突破29,000宗，死亡人數超過600人，北灣Marin縣被州府納入觀察名單，從周一起將會關閉餐廳堂食至少3星期，南灣Santa Clara縣重開美甲店及健身房等行業的計劃，得不到州府的准許。

Santa Clara縣周日新增206宗確診，累計5,273宗，死亡人數增一人至161人，縣府上星期宣布進一步放寬居家令限制，讓髮廊、美甲沙龍、按摩理療，以及健身房等行業，在遵守衛生指引下重開。

一些較高危的行業，例如是酒吧及戲院等，仍然會繼續關閉，不過州府不批准Santa Clara縣的重啟計劃，縣府回應指，州府的決定不合理，因為州府之前已經批准州內大部分的縣市自行決定重開的時間表。

全州有20個縣被納入州府的監察名單，灣區有4個縣，分別是Santa Clara、Contra Costa、Solano縣及新加入的Marin縣。

Marin縣的確診個案近日大幅上升，縣府在一星期前剛剛重啟店內堂食服務，不過縣府周日發聲明指，由於近日疫情沒有改善，因此決定將於周一起，所有餐廳將關閉店內堂食最少3星期，而戶外堂食及外賣服務則不受影響，縣府會安排職員巡查餐廳。

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