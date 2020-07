Marin縣周一起重新關閉餐廳堂食最少3周

【KTSF】

灣區的確診個案突破29,000宗,死亡人數超過600人,北灣Marin縣被州府納入觀察名單,從周一起將會關閉餐廳堂食至少3星期,南灣Santa Clara縣重開美甲店及健身房等行業的計劃,得不到州府的准許。

Santa Clara縣周日新增206宗確診,累計5,273宗,死亡人數增一人至161人,縣府上星期宣布進一步放寬居家令限制,讓髮廊、美甲沙龍、按摩理療,以及健身房等行業,在遵守衛生指引下重開。

一些較高危的行業,例如是酒吧及戲院等,仍然會繼續關閉,不過州府不批准Santa Clara縣的重啟計劃,縣府回應指,州府的決定不合理,因為州府之前已經批准州內大部分的縣市自行決定重開的時間表。

全州有20個縣被納入州府的監察名單,灣區有4個縣,分別是Santa Clara、Contra Costa、Solano縣及新加入的Marin縣。

Marin縣的確診個案近日大幅上升,縣府在一星期前剛剛重啟店內堂食服務,不過縣府周日發聲明指,由於近日疫情沒有改善,因此決定將於周一起,所有餐廳將關閉店內堂食最少3星期,而戶外堂食及外賣服務則不受影響,縣府會安排職員巡查餐廳。

