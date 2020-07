港府制定港區國安法執法細則 警方可毋須手令搜查

【有線新聞】

香港特區政府制定港區國安法的執法細則,警方在緊急情況下獲警務處助理處長授權,可以毋須手令搜查地方,亦可要求移除電子平台涉及國家安全的資訊,違例者可被判罰款10萬元,最高判監2年,午夜起生效。

由行政長官擔任主席的維護國家安全委員會舉行第一次會議,中央政府指派的國家安全事務顧問駱惠寧亦有列席。政府晚上出稿,指會上就執法措施,制定了具有法律效力的《實施細則》並已經已刊憲,午夜起生效。

細則分7個範疇:

1. 警方偵查國安案件,除了一般向法庭申請手令外,在特殊或緊急情況下,助理處長可授權警員在無手令下進入有關地方搜查。

2. 警方懷疑有人犯國安法,可向裁判官申請手令,要求他交出旅行證件、限制離港。

3. 保安局局長有合理理由,懷疑這個人的財產與危害國家罪行有關,可以指示凍結財產,律政司司長可向法庭申請充公。若有人知道或懷疑任何財產與危害國安罪行相關,有責任盡快向警方披露。

4. 如果警務處處長懷疑網上發布的訊息可能或相當可能違反國安法,可在保安局局長批准下,授權警員要求發布人士、平台、主機或網路服務商移除信息。

若發布人未即時合作而又嚴重影響公眾,警方可申請手令,檢取電子器材移除信息。如信息發布人未有遵從要求,可判罰款10萬元及監禁一年。若服務商未有遵從、移除或限制的要求,可判罰款10萬元及監禁六個月。

5. 警方亦可以在局長批准下,書面通知外國或台灣政治組織,要求他們在指定期限內交出指明資料,包括在香港的活動、個人資料、資產、收入、收入來源及開支,未有按要求提供資料,可判罰款10萬元及監禁六個月。提供虛假、不正確或不完整的資料可判罰款10萬元及監禁兩年。

6. 若警方要截取通訊及秘密監察須經特首批准,不過侵擾程度較低的行動,只需向特首指定的首長級警務人員申請,特首可以委任一名獨立人士協助國安委監督這項措施。

7. 細則又賦權律政司司長或警方,可向法庭申請批准,要求相關人士在指定時限內答問題、提供或交出資料。

政府發言人表示,制定《實施細則》是要確保執法人員在執行國安法時既能達到防範危害國安的行為,也能符合尊重和保障人權和自由的要求,政府星期二會到立法會解釋細則。

