疫情下加州700萬人申請失業金 許多申請者仍未拿到（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州目前有接近700萬人申請了失業救濟,但是勞工發展部(EDD)並未如期向所有申請人發放失業金,令許多受疫情影響的失業者,至今拿不到應得的福利,究竟是甚麼原因呢?

加州目前的失業率是16.3%,申請失業金的人數接近700萬人,已支付的金額是375億元,但仍有許多人至今還沒有收到失業福利。

Patricia Tierney是數百萬失業大軍中一員,她希望透過申領失業金,繼續維持生活,但她表示,加州勞工發展部(EDD)卻讓她感到很沮喪。

Tierney說:「我現在是絕望的,昨晚我上CalFresh網站,申請一般協助,因為我現在一無所有。」

Tierney於5月15日被一所私校裁員,於是當天就申請了失業福利。

Tierney說:「至少7週後要告訴我,給我一點希望,我將拿到失業福利。」

她要不僅要照顧殘障的兒子,還要照顧100歲的母親,她用完了所有儲蓄,擔心也要失去她在Sonoma的房子。

州眾議員邱信福在周四的一個視訊會議中,也聽到同樣的投訴。

正等待失業救濟的Taylor Whitehouse說:「我是靠儲蓄生活,很快就用完了。」

另一名失業者Kathleen Maley說:「我不停打電話,4小時都沒人接聽,我一直聽到的都是語音。」

失業者Jenni Rowe亦說:「我過去15週只收到一張支票。」

邱信福表示,應該增加EDD的員工人數,並再度培訓員工,更新辦公科技,以加快發放失業金的速度。

EDD回應稱,他們現有的人力只能應付4%的失業率,而非16%,當局計劃增聘5,200名員工加快發放失業金速度。

