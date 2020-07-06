疫情下加州700萬人申請失業金 許多申請者仍未拿到（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州目前有接近700萬人申請了失業救濟，但是勞工發展部（EDD）並未如期向所有申請人發放失業金，令許多受疫情影響的失業者，至今拿不到應得的福利，究竟是甚麼原因呢？

加州目前的失業率是16.3%，申請失業金的人數接近700萬人，已支付的金額是375億元，但仍有許多人至今還沒有收到失業福利。

Patricia Tierney是數百萬失業大軍中一員，她希望透過申領失業金，繼續維持生活，但她表示，加州勞工發展部（EDD）卻讓她感到很沮喪。

Tierney說：「我現在是絕望的，昨晚我上CalFresh網站，申請一般協助，因為我現在一無所有。」

Tierney於5月15日被一所私校裁員，於是當天就申請了失業福利。

Tierney說：「至少7週後要告訴我，給我一點希望，我將拿到失業福利。」

她要不僅要照顧殘障的兒子，還要照顧100歲的母親，她用完了所有儲蓄，擔心也要失去她在Sonoma的房子。

州眾議員邱信福在周四的一個視訊會議中，也聽到同樣的投訴。

正等待失業救濟的Taylor Whitehouse說：「我是靠儲蓄生活，很快就用完了。」

另一名失業者Kathleen Maley說：「我不停打電話，4小時都沒人接聽，我一直聽到的都是語音。」

失業者Jenni Rowe亦說：「我過去15週只收到一張支票。」

邱信福表示，應該增加EDD的員工人數，並再度培訓員工，更新辦公科技，以加快發放失業金的速度。

EDD回應稱，他們現有的人力只能應付4%的失業率，而非16%，當局計劃增聘5,200名員工加快發放失業金速度。

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