日落區擬借鏡華埠維和團工作 引入雙語社區大使（視頻）

自居家令生效後,義工組織聯合維和團就開始在舊金山華埠巡邏,協助維持治安,日落區市參事馬兆明(Gordon Mar)表示,希望借鏡維和團的工作,在日落區引入懂講雙語的社區大使。

聯合維和團在華埠巡邏已經有3個月,幫助過不少商戶,亦與一些商戶建立了良好的關係。

代表日落區的市參事馬兆明表示,非常感激維和團對華埠的工作與犧牲,幾個星期前他與維和團多名領袖見過面,了解他們的工作,為日落區的社區安全大使計劃偷師。

馬兆明說:「我們正爭取在日落區聘請一些懂講雙語的安全大使,他們會在Irving街的市參事辦公室,而我們正計劃的工作,與維和團在華埠的服務相似。」

馬兆明指,他即將在Irving街開設辦公室,加強與社區溝通,並同時與Taraval警察分局合作,推出社區大使計劃,與維和團不同,日落區的社區大使是一份資薪的工作。

維和團是一個義工團體,雖然部分成員接受過軍訓,但始終不是警察,無權執法,近日有商戶擔心,維和團在巡邏的過程中,如果與他人有肢體上的接觸,會否構成法律責任呢?由於維和團是保護華埠,這個責任會否連華埠商戶都要承擔呢?

聯合維和團領袖雷千紅(Leanna Louie)說:「(我們)有三個職責,第一是觀察,第二是錄下,影相或者視頻,第三是通知警方,所以我們絕對是不會碰到他人,不會摸人,所以大家不需要擔心。」

雷千紅表示,每名維和團成員在加入前,都必須簽署一份文件,聲明不會做任何越界的行為,而他們亦有法律顧問,相信不會出現商戶所擔心的情況。

代表華埠的市參事佩斯金(Aaron Peskin)指,在中央警局的領導下,華埠的暴力及涉及財物的罪案近日都有明顯下降,當有罪案發生,他不鼓勵市民聯絡非執法人員,除了警方會遲了到場外,當中亦涉及責任問題,但如果有人在華埠,純粹是作為警方的線眼,幫忙報警,佩斯金就無任歡迎。

佩斯金說:「如果這些人巡邏華埠,然後用手機報警,我們絕對歡迎,但如果他們變成執法者,這就是違法,警方會向他們問責,他們亦沒有權力去拘捕人。」

聯合維和團表示,他們已經正式入紙申請成為非牟利組織,由於申請程序複雜,最快要等10個月或一年才完成。

