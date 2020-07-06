日落區擬借鏡華埠維和團工作 引入雙語社區大使（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

自居家令生效後，義工組織聯合維和團就開始在舊金山華埠巡邏，協助維持治安，日落區市參事馬兆明（Gordon Mar）表示，希望借鏡維和團的工作，在日落區引入懂講雙語的社區大使。

聯合維和團在華埠巡邏已經有3個月，幫助過不少商戶，亦與一些商戶建立了良好的關係。

代表日落區的市參事馬兆明表示，非常感激維和團對華埠的工作與犧牲，幾個星期前他與維和團多名領袖見過面，了解他們的工作，為日落區的社區安全大使計劃偷師。

馬兆明說：「我們正爭取在日落區聘請一些懂講雙語的安全大使，他們會在Irving街的市參事辦公室，而我們正計劃的工作，與維和團在華埠的服務相似。」

馬兆明指，他即將在Irving街開設辦公室，加強與社區溝通，並同時與Taraval警察分局合作，推出社區大使計劃，與維和團不同，日落區的社區大使是一份資薪的工作。

維和團是一個義工團體，雖然部分成員接受過軍訓，但始終不是警察，無權執法，近日有商戶擔心，維和團在巡邏的過程中，如果與他人有肢體上的接觸，會否構成法律責任呢？由於維和團是保護華埠，這個責任會否連華埠商戶都要承擔呢？

聯合維和團領袖雷千紅（Leanna Louie）說：「（我們）有三個職責，第一是觀察，第二是錄下，影相或者視頻，第三是通知警方，所以我們絕對是不會碰到他人，不會摸人，所以大家不需要擔心。」

雷千紅表示，每名維和團成員在加入前，都必須簽署一份文件，聲明不會做任何越界的行為，而他們亦有法律顧問，相信不會出現商戶所擔心的情況。

代表華埠的市參事佩斯金（Aaron Peskin）指，在中央警局的領導下，華埠的暴力及涉及財物的罪案近日都有明顯下降，當有罪案發生，他不鼓勵市民聯絡非執法人員，除了警方會遲了到場外，當中亦涉及責任問題，但如果有人在華埠，純粹是作為警方的線眼，幫忙報警，佩斯金就無任歡迎。

佩斯金說：「如果這些人巡邏華埠，然後用手機報警，我們絕對歡迎，但如果他們變成執法者，這就是違法，警方會向他們問責，他們亦沒有權力去拘捕人。」

聯合維和團表示，他們已經正式入紙申請成為非牟利組織，由於申請程序複雜，最快要等10個月或一年才完成。

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