劉曉明指英方對港區國安法作無根據指控

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中國駐英大使劉曉明批評英國對港區國安法作出無根據的指控，粗暴干涉中國內政，並敦促英國重新考慮BNO問題的立場。他又警告，如果英國在華為議題上，視中國為「敵對國家」，便要承擔後果。

中國駐英大使劉曉明在視像直播記者會批評英國對香港事務，不斷發表不負責任的言論，對港區國安法作無根據的指控，並為BNO持有人提供成為公民的途徑。

劉曉明說：「英方做法嚴重干預中國內政，公然踐踏國際關係基本準則。」

他敦促英國重新考慮決定，揚言中方會根據英國回應，決定反制措施。

有記者問到中方會否確保，香港9月舉行的立法會選舉和去年的區議會選舉一樣，享有言論、集會等自由。

他表示：「關於9月舉行的選舉，我認為將會符合香港法律舉行，關於國安法，此法律會依法實施，事情沒有甚麼改變，只要不違反國安法。」

劉曉明亦有回應香港的公共圖書館收起書籍作覆檢，指要視乎書籍是否旨在煽動分裂和顛覆國家政權，反問為何英國可以有國安法，中國就不能有，又不認同記者所說，港人數十年來享有的言論自由終結。

劉曉明亦強硬回應華為議題，對於英國首相約翰遜早前提到，要謹慎處理涉及華為的決定，不希望重要國家建設由「潛在敵對國家供應商」控制。

劉曉明說，如果英國視中國為「敵對國家」，便需要承擔後果。又揚言如果英國選擇付出更高價格來換取更低質素的產品，便任由他們。

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