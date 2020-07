劉曉明指英方對港區國安法作無根據指控

【有線新聞】

中國駐英大使劉曉明批評英國對港區國安法作出無根據的指控,粗暴干涉中國內政,並敦促英國重新考慮BNO問題的立場。他又警告,如果英國在華為議題上,視中國為「敵對國家」,便要承擔後果。

中國駐英大使劉曉明在視像直播記者會批評英國對香港事務,不斷發表不負責任的言論,對港區國安法作無根據的指控,並為BNO持有人提供成為公民的途徑。

劉曉明說:「英方做法嚴重干預中國內政,公然踐踏國際關係基本準則。」

他敦促英國重新考慮決定,揚言中方會根據英國回應,決定反制措施。

有記者問到中方會否確保,香港9月舉行的立法會選舉和去年的區議會選舉一樣,享有言論、集會等自由。

他表示:「關於9月舉行的選舉,我認為將會符合香港法律舉行,關於國安法,此法律會依法實施,事情沒有甚麼改變,只要不違反國安法。」

劉曉明亦有回應香港的公共圖書館收起書籍作覆檢,指要視乎書籍是否旨在煽動分裂和顛覆國家政權,反問為何英國可以有國安法,中國就不能有,又不認同記者所說,港人數十年來享有的言論自由終結。

劉曉明亦強硬回應華為議題,對於英國首相約翰遜早前提到,要謹慎處理涉及華為的決定,不希望重要國家建設由「潛在敵對國家供應商」控制。

劉曉明說,如果英國視中國為「敵對國家」,便需要承擔後果。又揚言如果英國選擇付出更高價格來換取更低質素的產品,便任由他們。

