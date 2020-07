專家憂國慶日過後 美國新型肺炎病例再急升

【KTSF】

世界衛生組織表示,周六全球新增的新冠病毒確診個案創了疫情爆發以來的新高,超過212,000宗,其中六成來自美洲,美國在連續4天日增5萬宗後,周六的新增個案終於稍稍回落,在疫情下,美國民眾如何度過國慶節長周末呢?

世界衛生組織宣布,全球周六新增212,326宗,創了疫情爆發以來的單日新高,而美國周六新增超過45,000宗確診,是連續4天破5萬後稍稍回落,佛羅里達州單日再次新增超過11,000宗確診。

不過專家認為,美國的數字回落,是有些縣市因為國慶節假期未有上報數字,而這個假期由於有很多民眾在公眾地方聚集,專家指,很可能會加速疫情的傳播。

今年是美國第244個國慶日,但疫情尚未過去,全國的衛生官員都懇請民眾遵守衛生指引。

疫情仍然在全美36個州分蔓延,過去一星期,阿利桑那、德州、佛羅里達及加州都錄得破紀錄的確診率。

全國有近300萬人確診,死亡人數近13萬人,因此,不少州分都希望民眾在本周末要自律,避免一大班人聚集,減低傳播的風險。

在首都華盛頓,國慶群眾比往年大為減少,聚集在林肯紀念堂觀看煙火的民眾也戴上口罩。

特朗普總統伉儷周六在白宮草坪舉行了國慶活動,不過沒有太多人戴口罩,或是保持社交距離。

至於疫情初期的重災區紐約繼續有慶祝活動,但市府官員認為,民眾會自律,盡量留在家中觀賞煙花,從片段所見,北卡羅來納、阿拉巴馬及加州的多個海灘人滿為患,市民都表示不擔心受感染。

衛生官員指,美國的確診個案正在攀升,很可能來自亡兵紀念日長周末,大家稍有鬆懈度假所致,而專家最擔心的是,國慶節過後疫情又再惡化,然後住院人數可能激增。

此外,特朗普在國慶日發表的講話中提到,美國99%的確診個案是完全無害的。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。