加州從抗疫有功演變為疫情熱點 轉捩點在亡兵紀念日

【KTSF 郭柟報導】

有報導指，加州從初期抗疫有功，到最近成為疫情熱點，轉捩點在5月的亡兵紀念日長周末。

衛生專家認為，在5月亡兵紀念日長週末期間，很多加州居民對於長期的低確診紀錄感到鬆懈和自滿，因此以慶祝的心態聚會。

另外，商店也重開過快，加上州和地方政府之間執法上有分歧，而且州長紐森直到6月18號才下令實施強制口罩令，為時過晚，這些因素都增加了病毒傳播的風險。

亡兵紀念日之前，住院人數有3,000多人，現在升至5,000多人，確診感染率由4%升至6%。

加州衛生與福利部部長Mark Ghaly表示，不後悔重啟經濟，但他認為很多商店並沒有跟足州府的指引而重開。

州長紐森已在本週收緊衛生指引，關閉19個縣的室內營業商店至少3星期，並在國慶日長週末成立專責小組，呼籲更多人戴口罩，以及對違反防疫指引的人執法。

加州周五又有100人死於新冠肺炎，累計死亡人數達6,263人，另外新增5,688宗確診個案，總確診達248,235宗。

為了遏止病毒傳播，加州公共衛生局更新指引，禁止民眾在教會等的禮拜場所內唱歌和誦讀，聯邦疾控中心（CDC）證實，唱歌會傳播病毒，之前在華盛頓州一間教會，一名新冠肺炎患者傳染給八成參加詩班練習的教友。

另一方面，芝加哥市實施旅遊限制令，從下星期一起，包括加州在內所有一些確診個案較高的州，入境旅客必須自我隔離14天，違例者可被罰款，罰金每天100至500元，最高7,000元。

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