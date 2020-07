加州從抗疫有功演變為疫情熱點 轉捩點在亡兵紀念日

【KTSF 郭柟報導】

有報導指,加州從初期抗疫有功,到最近成為疫情熱點,轉捩點在5月的亡兵紀念日長周末。

衛生專家認為,在5月亡兵紀念日長週末期間,很多加州居民對於長期的低確診紀錄感到鬆懈和自滿,因此以慶祝的心態聚會。

另外,商店也重開過快,加上州和地方政府之間執法上有分歧,而且州長紐森直到6月18號才下令實施強制口罩令,為時過晚,這些因素都增加了病毒傳播的風險。

亡兵紀念日之前,住院人數有3,000多人,現在升至5,000多人,確診感染率由4%升至6%。

加州衛生與福利部部長Mark Ghaly表示,不後悔重啟經濟,但他認為很多商店並沒有跟足州府的指引而重開。

州長紐森已在本週收緊衛生指引,關閉19個縣的室內營業商店至少3星期,並在國慶日長週末成立專責小組,呼籲更多人戴口罩,以及對違反防疫指引的人執法。

加州周五又有100人死於新冠肺炎,累計死亡人數達6,263人,另外新增5,688宗確診個案,總確診達248,235宗。

為了遏止病毒傳播,加州公共衛生局更新指引,禁止民眾在教會等的禮拜場所內唱歌和誦讀,聯邦疾控中心(CDC)證實,唱歌會傳播病毒,之前在華盛頓州一間教會,一名新冠肺炎患者傳染給八成參加詩班練習的教友。

另一方面,芝加哥市實施旅遊限制令,從下星期一起,包括加州在內所有一些確診個案較高的州,入境旅客必須自我隔離14天,違例者可被罰款,罰金每天100至500元,最高7,000元。

