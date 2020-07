國慶日灣區多地因非法放煙花釀火警（視頻）

【KTSF】

灣區大部分的國慶日活動都因疫情而取消,但不少民眾周六在家中非法放煙花,令灣區各縣市的消防局非常繁忙,舊金山消防局指,周六處理超過110宗火警報告,大部分是非法放煙花引起。

舊金山消防局表示,周六下午3時至周日清晨3時為止,一共處理了110宗火警,大部分都是非法放煙花引起。

局方表示,火警報告集中在舊金山的東南部,有兩名青年被煙花燒傷需要治理,其中一場在灣景區的火警,燃燒面積有5英畝,一度威脅多個流動房屋,幸好消防員最終將火救熄,沒有房屋損毀。

Structures threatened by fire in Pittsburg tonight. ConFire with assistance from numerous partnering fire agencies plus Pittsburgh PD saved over 20 homes. Great job! pic.twitter.com/DAlUt1bvVz — Con Fire PIO (@ContraCostaFire) July 5, 2020

而在灣區,周六晚的上空都不斷有人非法燃放煙花,東灣奧克蘭(屋崙)是非法放煙花的熱點之一,Contra Costa縣消防局表示,他們一晚最少接獲54宗火警報告,大多數由煙花引起。

消防局展示一個小火苗,如何在乾燥的環境下瞬間變成大火,指出在這個時候放煙花,是不負責任的行為,呼籲民眾不要放煙花。

不過有奧克蘭居民表示,他們放煙花非常謹慎,認為這種活動沒有問題,他們有保持社交距離,亦有戴口罩,奧克蘭消防局加派消防車在Lake Merrit一帶巡邏。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。