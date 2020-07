影評：14歲少女對生命的探索是一部非看不可的寫實片《蜂鳥》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

南韓首爾一個14歲的女生,在心靈逐漸成熟的時候,也找尋自己的人生意義。

1994年的首爾,家中三個孩子中最小的恩熙,14歲的她是個看似平凡的女孩。父母做的是年糕生意,不時會見到全家出動做年糕。學校有學生挑剔恩熙說她懶,說以後恩熙只能會成為她們的傭人。恩熙在家中觀察姊姊的些許叛逆,也經常被哥哥動手欺負。唯一讓恩熙有解脫的是上中文補習班的好友,感覺就只有能向她談心,還有一個對她不真心的男友。恩熙眼中也觀察父母之間關係的演變、還有自己耳朵後面出現腫瘤而要割除、女同學當中也還有一個想和她有更親近的關係、新中文老師也成為她的一個傾心對象,這些生活中的細節,都叫人走進這個平凡但也特別的世界中。

這部《蜂鳥》在去年的南韓影壇中的青龍獎中,壓倒《寄生蟲》獲得最佳劇本。故事和拍攝手法細膩。導演金寶拉用超過兩個小時的時間,把看似沒有特別劇情的故事,展現14歲少女的心態。演恩熙的朴持厚在低調的寫實中,詮釋了少女生活的種種寫照。在人們眼中看似不重要的小事,在少女的世界中可以是天塌大事。而許多時候也是朦朦朧朧中過日子,在平凡生活中也有一定的美感,而值得體驗的。

從女導演金寶拉的指導下,也透視了女生身邊影響她成長思維的母親、老師和死黨。在一般商業片中無法體驗到的,但許多在亞洲長大的生活環境,也是你我輕易感到認同的。必須強調演新老師的金璽碧,對學生的關懷,也給大家一個回想自己學生時代最喜愛的老師的影子。就也是這種濃濃的懷舊韻味,讓大家在14歲少女的生活中,看到自己成長的影子。

《蜂鳥 House of Hummingbird》讓觀眾感覺到少女生活的真實。要告訴她,不論發生什麼事,未來的她會有更好的生活。電影獲得滿分五分的最佳評價,大家切勿錯過。

電影目前可以透過kinomarquee.com 線上觀看。這網站可以讓您先找到電影,然後找到自己想支持的鄰里戲院或任何一間虛擬戲院觀看。灣區電影院中有舊金山的Roxie 戲院。一張門票$12 可以看五天,部分收入會交給您選擇的電影院。

電影網頁:https://www.wellgousa.com/films/house-of-hummingbird

Experience the pleasures and sorrows of adolescence through a 14 year old school girl from Seoul.

“Screening Room” reviews “House of Hummingbird”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.wellgousa.com/films/house-of-hummingbird