消息指特朗普早知悉俄羅斯收買塔利班攻擊美軍

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俄羅斯被指懸賞塔利班分子攻擊在阿富汗的美軍，報道發酵多日後，白宮一改之前說法，證實特朗普總統知情，有聽過相關匯報。

美國傳媒上周報道，俄羅斯去年懸賞收買塔利班分子，向美國聯軍施襲，白宮當時指正副總統都沒有聽取過有關情報，強調消息「未經驗證」。

但多家美國傳媒近日再度引述白宮消息，指情報早在去年初已提交給國家安全委員會，雖然當時未有詳盡細節，但時任國家安全顧問博爾頓有上報給特朗普。

《紐約時報》引述消息報道，今年2月底，情報部門在上交給總統的每日簡報文件中匯報更多細節，指美方截獲數據，顯示俄羅斯軍事情報部門曾向一個與塔利班有聯繫的戶口大量轉帳，推斷就是賞金。

情報官員亦點名多個阿富汗人，指他們與行動有關，包括負責分發賞金、相信目前身處俄羅斯的中間人。

隨著更多細節曝光，白宮臨時召開記者會，發言人一改以往說法，說總統有聽取當局匯報，亦準備好採取行動保護軍隊。

白宮發言人麥克納尼表示：「總統有聽取匯報，不幸地，情報公諸於世，因為《紐約時報》和不負責任的洩密者。是的，總統已知情，但不能改變事實，情報未得各方確認，仍未經驗證。」

民主黨總統候選人拜登批評特朗普看過重要情報後隨即忘記，或認為情報不重要，不需知情，「似乎不知道發生甚麼事」。

拜登說如果指控屬實，特朗普聽取情報後沒有採取任何行動，便不配做總統。

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