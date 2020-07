消息指特朗普早知悉俄羅斯收買塔利班攻擊美軍

【有線新聞】

俄羅斯被指懸賞塔利班分子攻擊在阿富汗的美軍,報道發酵多日後,白宮一改之前說法,證實特朗普總統知情,有聽過相關匯報。

美國傳媒上周報道,俄羅斯去年懸賞收買塔利班分子,向美國聯軍施襲,白宮當時指正副總統都沒有聽取過有關情報,強調消息「未經驗證」。

但多家美國傳媒近日再度引述白宮消息,指情報早在去年初已提交給國家安全委員會,雖然當時未有詳盡細節,但時任國家安全顧問博爾頓有上報給特朗普。

《紐約時報》引述消息報道,今年2月底,情報部門在上交給總統的每日簡報文件中匯報更多細節,指美方截獲數據,顯示俄羅斯軍事情報部門曾向一個與塔利班有聯繫的戶口大量轉帳,推斷就是賞金。

情報官員亦點名多個阿富汗人,指他們與行動有關,包括負責分發賞金、相信目前身處俄羅斯的中間人。

隨著更多細節曝光,白宮臨時召開記者會,發言人一改以往說法,說總統有聽取當局匯報,亦準備好採取行動保護軍隊。

白宮發言人麥克納尼表示:「總統有聽取匯報,不幸地,情報公諸於世,因為《紐約時報》和不負責任的洩密者。是的,總統已知情,但不能改變事實,情報未得各方確認,仍未經驗證。」

民主黨總統候選人拜登批評特朗普看過重要情報後隨即忘記,或認為情報不重要,不需知情,「似乎不知道發生甚麼事」。

拜登說如果指控屬實,特朗普聽取情報後沒有採取任何行動,便不配做總統。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。