美國疫情反彈重開經濟受阻 今年國慶煙花熱賣

【KTSF 張麗月報導】

由於疫情反彈,許多酒吧和海灘重開都受阻,衛生專家表示,如果民眾好似往年一樣如常慶祝國慶日的話,有可能觸發更多疫情爆發。

在國慶日開派對可能要打消這個念頭,因為數據顯示,全美只有兩個州的染疫確診個案有下跌,也令全美各個州當局在國慶日前重新實施抗疫限制。

例如在阿里桑那州,每天的確診個案都打破紀錄,以致酒吧和健身室等商業都要關閉。

有19個州正在叫停或改變重開計劃,加州部份地方、科羅拉多以及德州和達拉華州已關閉酒吧,紐約市也取消餐館堂食的計劃,佛羅里達州由Palm Beach以至Key West的海灘未來幾天都要關閉。

由於民眾要保持社交距離,群眾聚集的活動,好像煙花匯演今年就要取消,有人打算改為在自己的後院放煙花,導致今年夏天的疫情期間,煙花成為熱賣的搶手貨。

美國主要煙花零售商Phantom就表示,現時每天的煙花銷售比去年增長起碼兩至4倍,主要原因是煙花匯演和社區聚集等活動取消,同時有越來越多家庭不出門,改為在家中慶祝國慶日。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。