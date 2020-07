【有線新聞】

港區國安法實施,英國首相約翰遜批評中國顯然嚴重違反中英聯合聲明,英方公布向BNO持有人提供5年居留許可,繼而可申請定居。

約翰遜表示:「訂立和實施港區國安法,顯然嚴重違反中英聯合聲明,違反了香港的高度自治,與基本法有直接衝突,威脅聯合聲明所保障的自由和權利。如果中國繼續沿著這條道路前進,將給予BNO持有人成為英國公民的新途徑。」

英國外相藍韜文公布,向BNO持有人及家屬提供5年居留許可,繼而可申請定居,定居滿12個月後,可申請成為英國公民,有關措施不設限額。

